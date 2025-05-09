MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuçları sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 15:09 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 15:11 - Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama ekranı tercih sonuçlarını bekleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 18 Nisan tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçlara göre iki yıllık Kara, Deniz, Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleşecek.

2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, asker olmak isteyen milyonlarca öğrencinin takibinde. MSÜ puanına göre tercih yapan adaylar gözlerini Personel Temin sonuç ekranına çevirdi. MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 18 Nisan tarihinde tamamlandı. MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak PERTEM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçların Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. MSÜ 2.SEÇİM NE ZAMAN? MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri Haziran-Temmuz tarihlerinde yapılacak. MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA MSÜ tercih sonuçları Personel Temin internet sitesinden erişime açılacak. Öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. İlgili Haber Fenerbahçe Başakşehir sınavında! Bir teselli ver

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi