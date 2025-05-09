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Fenerbahçe Başakşehir sınavında! Bir teselli ver

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Başakşehir sınavında! Bir teselli ver
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa, kupa derken ligden de olan sarı lacivertliler kalan maçlarını kazanıp taraftarının gönlünü almayı hedefliyor. Mourinho’nun takıma koyduğu son hedef; 4 maçta 12 puan.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Bütün kulvarlarda mücadele eden tek Türk takımıyken hedeflerini birer birer kaybeden Fenerbahçe’de matematiksel olarak devam eden şampiyonluğa inanç kalmadı. Sarı lacivertliler, buna rağmen kalan maçlarını kazanarak hem bir nebze de olsa taraftarının yüzünü güldürmek hem de camiadaki yüksek tansiyonu biraz indirmek istiyor.

Fenerbahçe; Avrupa kupaları kovalayan Başakşehir’i yenmenin hesaplarını yapıyor. Dış sahada 8 maçtır kaybetmeyen sarı lacivertliler, Başakşehir’le oynadığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Başakşehir sınavında! Bir teselli ver - 1. Resim

EKSİKLERİ DERT ETMİYOR

Maça sakatlıkları bulunan Maximin ve Mert Hakan ile cezalı Çağlar’dan mahrum çıkacak Fenerbahçe’de tedavisi tamamlanan Amrabat ile Kostic ise ilk on bire geri dönecek. Üçlü formata dönecek olan Jose Mourinho, golcü tercihini de Dzeko’dan yana kullanacak.

Fred, İrfan Can Kahveci, İsmail ve Djiku bu mücadelede kart görmeleri hâlinde Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek. Mouirinho, “Mental olarak zor bir dönemdeyiz ama son düdük çalana kadar mücadele etmeye, en iyisini yapmaya mecburuz” sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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