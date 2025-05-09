KPSS-2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı için ÖSYM tarafından KPSS-2025/4 tercihleri alındı. 8 Mayıs'ta sona eren tercih süresi sonrasında adayları gözlerini KPSS yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarihe çevirdi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin 342 personel alımı yapılacak. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar, ÖSYM üzerinden KPSS-2025/4 tercihlerini yaptı.

Tercih süresinin sona ermesi sonrasında adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak "KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" duyurusunu bekliyor.

KPSS-2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2025/4 tercihleri 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Başvurularda adaylardan istenilen aranılan nitelikler, başvuru koşulları gibi şartların kontrolü sonrasında yerleştirme yapılacak.

KPSS-2025/4 tercih sonuçları için verilen bir süre yok. Geçen yıl yine Sağlık Bakanlığı için tercihler 21 Şubat'ta alınmış, yerleştirme sonuçları ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu durumda mayıs ayı son haftasında yerleştirme sonuçları açıklanabilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

KPSS 2025-4 tercihleri sonrasında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Yerleştirme işleminde kura çekilişi ya da yazılı/sözlü sınav uygulanmıyor.

KPSS puanlarına göre yapılacak yerleştirmede aynı puana sahip adaylardan daha önce mezun olanlara öncelik tanınacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecekler. Sonuçlar sadece ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden duyurulacak, herhangi bir belge ya da çıktı posta yoluyla gönderilmeyecek.

KURUMLARA SONUÇ BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçları, ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek. Kurumlara ya da adaylara basılı belge gönderimi yapılmayacak.