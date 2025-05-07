Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 personel alımı yapıyor: 2025 VGM personel alımı şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi, büro personeli, şoför gibi birçok pozisyon yapılacak 2025 VGM personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihi belli oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 78 sözleşmeli personel alınacak. KPSS puanına göre yapılacak VGM personel alımı başvuruları, kariyer kapısı üzerinden alınacak. Başvuruya dair detaylar belli oldu.

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 7-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

VGM personel alımı detayları, özel şartları için tıklayınız

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)

4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç, son başvuru tarihi itibarıyla başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile KPSS puanına göre yerleştirilmesi gerçekleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarını başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Kurumumuz internet adresinden (www.vgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak