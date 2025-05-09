Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları, başvuru tarihleri, kadro dağılımı belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Terzi, berber, bahçıvan, büro personeli, tekniker gibi birçok pozisyonda alımı için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başvuru şartları ve detayları içeren kılavuz yayımlandı.

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 12-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate

alınmayacaktır.

Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Başvurular; 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru kılavuzu

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

3. Her unvan için Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen puan türünde asgari KPSS puanını almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (21 Mayıs 2007 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2025 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda (Mayıs 2025) belirtilen diğer şartları taşımak.

ALIM YAPILACAK KADROLARIN DAĞILIMI