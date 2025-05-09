Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları, başvuru tarihleri, kadro dağılımı belli oldu.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Terzi, berber, bahçıvan, büro personeli, tekniker gibi birçok pozisyonda alımı için Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başvuru şartları ve detayları içeren kılavuz yayımlandı. 

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Başvurular, 12-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 1. Resim

BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Başvurular; 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru kılavuzu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 2. Resim

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.
    2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
    3. Her unvan için Bilgilendirme Kılavuzunda belirtilen puan türünde asgari KPSS puanını almış olmak.
    4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (21 Mayıs 2007 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
    5. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
    6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
    7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
    8. 2025 Yılı Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda (Mayıs 2025) belirtilen diğer şartları taşımak. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 3. Resim

ALIM YAPILACAK KADROLARIN DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 4. Resim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 5. Resim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar belli oldu! - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar'dan sonra şimdi de Sabancı! Yine aynı yöntemi kullandılar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri... - Haberler9 Mayıs 2025 Cuma atama kararları neler? İşte bugünün karar ve düzenlemeleri...Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - HaberlerBugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu - HaberlerHudutsuz Sevda final mi yapıyor? Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuyduVatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi? - HaberlerVatikan nerede? Vatikan ülke mi, devlet mi?Survivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değişti - HaberlerSurvivor'da bugün kim elendi? Adada dengeler değiştiİzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı - Haberlerİzmit Körfezi bereketlenecek! 8 bin adet bırakıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...