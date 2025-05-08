Kamuya 19 bin 860 memur ve personel alımı yapılacak! İşte kadro dağılımları, başvuru tarihleri

Mayıs 2025 itibarıyla 45 kamu kurumu toplam 19.860 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı başı çekerken belediyeler, üniversiteler ve çeşitli bakanlıklar da ilanlarını yayımladı. İşte kadrolar ve başvuru tarihleri...

Kamuya personel alımları hız kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre Mayıs 2025’te 45 farklı kamu kurumu toplamda 19.860 memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı, YÖK, TÜİK, belediyeler, üniversiteler ve birçok kurumun ilanları dikkat çekerken, başvurular e-Devlet ve ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden yapılabilecek. İşte detaylı kadro listesi ve başvuru tarihleri…

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN 22 PERSONEL ALACAK

En fazla alım Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Toplamda 19.022 kişilik kontenjan şu şekilde:

15.342 sözleşmeli personel – Başvuru: 8 Mayıs

3.658 sürekli işçi – Başvuru: 9 Mayıs

22 bilişim personeli – Başvuru: 26 Mayıs

DİĞER KURUMLARIN PERSONEL ALIMLARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

YÖK: 8 sözleşmeli personel – Son başvuru: 16 Mayıs

TÜİK: 12 uzman yardımcısı – Son başvuru: 15 Mayıs

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB): 5 sözleşmeli personel – Son başvuru: 23 Mayıs

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): 5 bilişim personeli – Son başvuru: 30 Mayıs

MTA: 4 müfettiş yardımcısı – Son başvuru: 16 Mayıs

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 78 sözleşmeli personel – Son başvuru: 20 Mayıs

BELEDİYELERE DE YOĞUN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Belediyeler birçok pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek. Öne çıkan ilanlar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 150 personel – Başvuru: 20-30 Mayıs

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 90 itfaiye eri – Başvuru: 20-26 Mayıs

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 50 itfaiye eri – Başvuru: 5-9 Mayıs

Selçuklu Belediyesi: 66 personel – Başvuru: 20-23 Mayıs

Ayrıca Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar ve Çanakkale gibi birçok il ve ilçe belediyesi farklı kadrolarda personel alımı yapacak.

ÜNİVERSİTELERDEN PERSONEL ALIMI DUYURULARI

Birçok üniversite de memur ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bazı örnekler:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 96 sözleşmeli personel – Son başvuru: 20 Mayıs

Boğaziçi Üniversitesi: 4 bilişim personeli – Son başvuru: 20 Mayıs

Gebze Teknik, Hacettepe, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu ve diğer üniversiteler de ilan yayımladı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüm kamu personel alımı başvuruları, ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılabiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce pozisyonlara uygunluklarını kontrol etmeleri ve son başvuru tarihlerini kaçırmamaları gerekiyor.