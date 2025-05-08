Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir?
Sağlık Bakanlığı DHY kurası bugün çekiliyor. Kuraya dair detaylar, çekilişin yapılacağı yer, çekiliş saati ve yayınlanacağı mecra Sağlık Bakanlığı yhgm.saglik.gov.tr adresinde açıklandı.
Sağlık Bakanlığı 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün çekilecek. 6 Mayıs'ta sona eren tercihler sonrasında sağlık çalışanları, atamalar için yapılacak kura çekiliş saatini, kura canlı yayını izleyebilecekleri yeri ve çekilişin yapılacağı yeri merak ediyordu.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI NEREDE, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişine katılımcı alınmayacağı belirtildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sağlık Bakanlığı 112. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası bugün çekilecek. Kura çekilişi canlı olarak Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekilişi canlı yayını kura saatinde aktif olacak.
Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayın için tıklayınız
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekilişi tamamlandıktan sonra sisteme aktarıldıktan sonra kura sonuçları (https://yhgm.saglik.gov.tr) adresinden yayımlanacak.