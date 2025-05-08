Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? 

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir? 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı DHY kurası bugün çekiliyor. Kuraya dair detaylar, çekilişin yapılacağı yer, çekiliş saati ve yayınlanacağı mecra Sağlık Bakanlığı yhgm.saglik.gov.tr adresinde açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün çekilecek. 6 Mayıs'ta sona eren tercihler sonrasında sağlık çalışanları, atamalar için yapılacak kura çekiliş saatini, kura canlı yayını izleyebilecekleri yeri ve çekilişin yapılacağı yeri merak ediyordu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI NEREDE, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi, 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişine katılımcı alınmayacağı belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir?  - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı 112. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası bugün çekilecek. Kura çekilişi canlı olarak Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekilişi canlı yayını kura saatinde aktif olacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı yayın için tıklayınız 

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın: 122.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası saat kaçta, nereden izlenir?  - 2. Resim

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra sisteme aktarıldıktan sonra kura sonuçları (https://yhgm.saglik.gov.tr) adresinden yayımlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de bir ilk yaşanıyor! ‘Rezerv’ hamlesi ile 100 bin dolara…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi oldu - HaberlerVeysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi olduİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerİSKİ su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - HaberlerMahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyorAlmeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay! - HaberlerAlmeda neden diskalifiye oldu? Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de akıllara durgunluk veren olay!Survivor Aycan elendi mi? Survivor'da dengeleri bozan karar - HaberlerSurvivor Aycan elendi mi? Survivor'da dengeleri bozan kararSahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sahipsizler son bölüm ile gündeme geldi - HaberlerSahipsizler Samet diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sahipsizler son bölüm ile gündeme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...