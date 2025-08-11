Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan "Kerem Aktürkoğlu" ve transfer açıklaması!

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçmiş yönetimler döneminde yapılan transferlerin büyük bir yük getirdiğini söyledi. Adalı, mevcut kaynaklarını yeni transferlerle birlikte geçmişteki maliyetlere de harcamak zorunda olduklarını belirtti.

"Transferlerde yeni hatalar yapma lüksümüz yok." diye konuşan Adalı, geçmiş transferlerin üzerlerinde büyük bir yük oluşturduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Joe Worral, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17 milyon avro ödeme yaptık. Buna ilave olarak da geride bıraktığımız hafta, geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon lira üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. O yüzden her seferinde sadece bugünleri planlayarak değil, geçmiş yılları da temizleyerek ilerliyoruz. Yani binbir çabayla oluşturmaya çalıştığımız kaynakları bugünümüz ve geleceğimiz için değil maalesef geçmişe de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırarak yabancı oyuncu transferinde kendimize hareket alanı açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan hatalı transferler büyük bir külfet oluşturuyor ve bizim yapacağımız hamleleri de etkiliyor. Hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Maalesef böyle bir hakkımız kalmadı."

"CAMİAMIZ BİRAZCIK SABREDECEK"

Siyah-beyazlı takımın hala takviyeye ihtiyacı olduğunu kaydeden ve taraftarlarından sabır isteyen Adalı, "Ben kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olur, Shakhtar maçına da o kadroyla çıkardım. Transferi de 10 Temmuz’da bitirirdim ama bugünü kurtarmaktan başka hiçbir şeye yaramazdı. Geçtiğimiz sezon ağustos ayında 5 attığımız Süper Kupa maçını da gördüm, sonra o sezonu nasıl bitirdiğimizi de bizzat yaşadım. Aynı hatalara düşmemek, aynı süreçleri yaşamamak için camiamız birazcık sabredecek. Beş senede yapılan yanlışları hızlı şekilde düzeltmeye gayret ediyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HEDEFİNİ AÇIKLADI

Transferlerinin belirli bir plan ve organizasyona göre yapıldığını kaydeden Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksiklerimizi de bu felsefe ile tamamlayacağız. Bunun sonuçlarını da saha içinde alacağımıza inanıyorum. Kalan transferlerimizi de kafamızdaki bu takım kurgusuna uygun oyuncularla tamamlayacağız. Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferleri olursa değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bu sezon transfer ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezonki scout transferi politikasını değiştirmişiz gibi algılandı. Stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız."

"RASHFORD İLE İLGİLENMEDİK"

Marcus Rashford'un hiç gündemlerine gelmediğini söyleyen Adalı, "Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi. Ne oldu, oyuncu sonunda Barcelona’ya gitti. Ama yolları ayırmayı planladığımız oyuncularımız Rashford haberlerini görüp bizden taleplerini yükselttiler. Sonra bir de bu iddiaları ortaya atan kişiler 'Rashford'u istedi ama alamadı.' diye başlıklar atıp eleştiri yapmaya başladılar." dedi.

Her türlü baskıya rağmen inandıkları şekilde transfer çalışmaları yapacaklarını aktaran Adalı, "Beşiktaş’ın menfaatleri bizim alabileceğimiz eleştirilerden çok daha önemlidir. Biz şahsımıza yapılan eleştirileri göğüsleriz ancak Beşiktaş'a gereksiz külfet oluşturacak bir işe ne olursa olsun imza atmayız." ifadelerini kullandı.

"SANCHO'YU ÇOK İSTİYORUM AMA..."

Jadon Sancho ile ilgili de konuşan Adalı, "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Her istediğimizi afaki parayla alma lüksümüz yok. 1,5 aydır bu konu gündemde var. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Kimseyi de zorla Beşiktaş'a getirmeyi düşünmüyoruz. Her şartı zorlayacağız. Futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLI TÜRKİYE'YE GELECEKSE..."

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir soruya Adalı, "Benfica'nın Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini hissettim. Aynı mevkide bir oyuncularının sakatlandığı, Kerem'in yerini kısa sürede dolduramayacakları için Benfica'yla bir görüşmemiz olmadı. Benfica zaten Kerem'in Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor. Kerem'le de konuştum, kendisine başarılar diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği nadide futbolcularımızdan biri." diye cevap verdi.- "Çok güzel bir kadro oluşturacağız"

Ligde şampiyonluğunu öncelediklerini belirten Başkan Adalı, "Konferans Ligi'nden önce lig şampiyonluğu birinci önceliğimiz. Ligde uzun süredir şampiyonluğumuz yok. Çok güzel bir kadro oluşturacağız. 6-7 yeni oyuncunun takım olabilme, aile ortamı kurması zaman alacak ama bunu yapacağız. Takım oturduktan sonra ligde beklediğimiz sonuçları aldıktan sonra Avrupa'yı önümüze hedef olarak koyabiliriz." diye konuştu.

Transfer döneminde en fazla teklifin Elan Ricardo'ya geldiğini söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "6-7 teklif aldı. Bugün yarın karar aşamasındayız. Portekiz ve Polonya'dan iki ciddi teklif var. Oynama şartını arttırmaya çalışıyoruz. Futbolcunun gittiği takımda 25-30 maç süre alması lazım. Ricardo gidip geldiğinde orta sahada yıldız diyeceğimiz bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Adalı, Abraham'ın yedeği olarak birer yerli ve yabancı oyuncu alacaklarını söyledi.