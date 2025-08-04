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Beşiktaş'ta bir transfer daha! Başkan Adalı duyurdu: Anlaştık, geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta bir transfer daha! Başkan Adalı duyurdu: Anlaştık, geliyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta 2019-2022 yılları arasında forma giyen Rıdvan Yılmaz, Temmuz 2022'de 4 milyon euro karşılığında İskoç ekini Rangers'a imza atan Rıdvan Yılmaz, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlılara dönüyor. 25 yaşındaki futbolcunun transferi, Başkan Serdal Adalı tarafından açıklandı.

Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Serdal Adalı, savunmanın solu ve kanada yapılacak takviyeler ile Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"RIDVAN YILMAZ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'A GELECEK"

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığına göre; Beşiktaş Başkanı, altyapıdan yetişen ve önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan milli futbolcuya dair, "Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta bir transfer daha! Başkan Adalı duyurdu: Anlaştık, geliyor - 1. Resim

"BEKLEDİĞİNİZE DEĞECEK"

Sol kanat için de bir transferin yolda olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim" dedi.

Beşiktaş'ta bir transfer daha! Başkan Adalı duyurdu: Anlaştık, geliyor - 2. Resim

"TARAFTARLAR BANA VE YÖNETİME TEPKİ GÖSTERSİN"

Teknik direktör Solskjaer'e de sahip çıkan Başkan Adalı, "Taraftarlar, bana ve yönetime tepki göstersin, hiç sesimiz çıkmaz. Solskjaer'e yüklenmesinler. Ben istikrardan yanayım. Solskjaer'i destekleyelim, bakalım ne olacak?" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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