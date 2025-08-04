Beşiktaş'ta bir transfer daha! Başkan Adalı duyurdu: Anlaştık, geliyor

Tammy Abraham, Orkun Kökcü ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Serdal Adalı, savunmanın solu ve kanada yapılacak takviyeler ile Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

"RIDVAN YILMAZ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'A GELECEK"

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığına göre; Beşiktaş Başkanı, altyapıdan yetişen ve önemli bir bonservis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan milli futbolcuya dair, "Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı.

"BEKLEDİĞİNİZE DEĞECEK"

Sol kanat için de bir transferin yolda olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim" dedi.

"TARAFTARLAR BANA VE YÖNETİME TEPKİ GÖSTERSİN"

Teknik direktör Solskjaer'e de sahip çıkan Başkan Adalı, "Taraftarlar, bana ve yönetime tepki göstersin, hiç sesimiz çıkmaz. Solskjaer'e yüklenmesinler. Ben istikrardan yanayım. Solskjaer'i destekleyelim, bakalım ne olacak?" sözlerini sarf etti.