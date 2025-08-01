"Top bile isyan ediyor" dedi, canlı yayında futbolculara ateş püskürdü: Beşiktaş çöküyor, çöküyor!

Yorumculuk yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta futbolcuların sahada varlık gösteremediğini belirtti. Kahveci, futbolun ilerleyen günler için de umut vermediğini savunurken, Ole Gunnar Solskjaer ile ilgiliz sözleri de dikkat çekti.

"BİR SANİYE HEYECANLANMADIM"

Kontraspor Youtube kanalında karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ama şimdi ilk maça şükrediyorum. 50'nci saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta bir saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken isyan etti.

"FUTBOLU UNUTMA DERSLERİ"

Oyuna Semih giriyor, yok! 'Efsane' Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Teknik direktör, 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i oynattım' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım diye eleştirdiniz, Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix, baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna.

"BEŞİKTAŞ BİR ÖNCEKİ MAÇA ŞÜKRETTİRİYOR"

Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor.

"ÇOK ACI AMA GERÇEK"

Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti. Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi."