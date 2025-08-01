Solskjaer kararını verdi! Avrupa Ligi şoku sonrası "istifa" açıklaması

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde aldığı 4-2'lik mağlubiyetin rövanşında 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ole Gunnar Solskjaer, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

"TAKIMA ZAMAN LAZIM"

Norveçli teknik direktör, "Görevime devam ediyorum. Yüzde 100 hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4'üncü bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak" dedi.

"GERÇEĞİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren 52 yaşındaki antrenör, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi" ifadelerini kullandı.