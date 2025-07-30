Emerson'dan olay Beşiktaş itirafı! Bir gecede oldu bitti: Biletim bile alınmıştı

Beşiktaş'ta Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'in transferi son anda gerçekleşmemişti. Ülkesinin takımlarından Flamengo ile kontrat yapan 26 yaşındaki futbolcu, imza töreninde transfer sürecinin perde arkasını ilk kez anlattı ve siyah-beyazlılara dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Beşiktaş, sağ bek bölgesini Emerson Royal ile güçlendirmek istemişti. Siyah-beyazlılar, transferde son aşamaya gelirken; Brezilyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından Flamengo'yu tercih etti. 26 yaşındaki sağ bek, imza töreninde Beşiktaş'a değindi.

"UÇAK BİLETİM BİLE ALINMIŞTI"

HT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'la görüşme halindeydim, hatta biletim bile alınmıştı. Menajerim bana Flamengo'nun ilgisinden bahsetti" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Projeden etkilendiğini belirten Emerson, "Projeyi anlattılar, her şey çok hızlı gelişti, bir gecede oldu bitti. Flamengo'nun teklifini aldığımda kararım para için değil, proje içindi. Hiç tereddütsüz kabul ettim. Bu formayı giymek, hep hayalini kurduğum çok büyük bir fırsat" dedi.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Milan'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo'nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmaya çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.