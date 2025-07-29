Beşiktaş tepkilere kayıtsız kalmadı! Oyuncular hesaplarını kapattı, açıklama geldi

Siyah-beyazlı kulüp, son günlerde özellikle Keny Arroyo ve David Jurasek'e sosyal medya hesaplarından yapılan sert yorumlar üzerine harekete geçti. Beşiktaş, "Dijital zorbalığa hayır" diyerek, futbolculara destek verdi.

Sezonun ilk resmi maçında Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e kötü futbol neticesinde 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta, sosyal medyada David Jurak ve Keny Arroyo'ya yönelik sert tepkiler sonrası dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

ARROYO VE JURASEK'E AĞIR TEPKİLER

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 19 yaşındaki Keny Arroyo ve yeni transferlerden 24 yaşındaki David Jurasek, performansları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Jurasek, önce Intagram hesabını kapattı, daha sonra ise yeniden aktif hale getirdi. Arroyo ise tepkilerin artması sonrası Beşiktaş formalı paylaşımlarını kaldırdı ve hesabını kapattı.

"DİJİTAL ZORBALIĞA HAYIR"

Yaşananların ardından Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dijital zorbalığa hayır" ifadeleri kullanıldı.