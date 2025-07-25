Arda Turan'a başarı dilemedi! Maç sonu Beşiktaş'a olay tepki: Hep jakuzide miydiniz?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi. Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Ukrayna temsilcisinin teknik patronu Arda Turan'dan övgüyle bahsetti ve "Dünya üzerinde gol atamayacağı takım olmaz" iddiasında bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eski takımı Beşiktaş'ın 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

"ARDA TURAN'A HELAL OLSUN"

Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, "Hak edene hakkını teslim edelim. Arda Turan'a helal olsun, dokunuşlarını gördüm. Arda Turan defansı düzeltsin; taş gibi orta sahası, taş gibi ön tarafı var. Dünya üzerinde gol atamayacağı takım olmaz bu orta saha ve ön taraf oyuncularıyla. Hele bu iki kenarla, helal olsun" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DERSİ VERDİ"

45 yaşındaki eski futbolcu, "Sana (Arda Turan) bugün başarılar dilemedim çünkü bir Türk takımıyla oynuyorsun. Sonraki maçlar için diledim ama helal olsun. Takımını çalıştırmış. Penaltıdan sonra teknik direktörlük dersi verdi. Hemen orta sahadan oyuncu çıkardı, sağ beki aldı. Shakhtar tekrardan topu kazandı" ifadelerini kullandı.

"SİZ KAMPTA NE YAPTINIZ?"

Shakhtar Donetsk'in bulduğu 3'üncü golde önceki topa sahip olma istatistiğine vurgu yapan Nihat Kahveci, "Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor.Koskoca Beşiktaş takımı, 41 bin kişi stattayken rakibe 150 pas yaptırıp, gol yemez! Yazık! O 150 pası yaparken biriniz koşmadınız 3'üncü golde" şeklinde konuştu.