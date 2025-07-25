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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş ve Solskjaer tepkisi: Öyle bir takımla çıktı ki, intihar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rıdvan Dilmen&#039;den Beşiktaş ve Solskjaer tepkisi: Öyle bir takımla çıktı ki, intihar...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olarak, rövanş öncesi büyük avantaj kaybetti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a övgüler yağdırırken, Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda 4-2 kaybettiği Shakthar Donets maçını değerlendirdi. Eski milli futbolcu, Arda Turan'ın takımı karşısına alınan mağlubiyetin sorumlusu olarak Ole Gunnar Solskjaer'i gösterdi.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş ve Solskjaer tepkisi: Öyle bir takımla çıktı ki, intihar... - 1. Resim

"ARDA EN AZ 3 GOL ATACAĞINI BİLİYORDU"

HT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Dilmen, "Solskjaer için 'rakibi analiz etmemiş' demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, tercihleriyle adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, golle sonuçlanan bütün pozisyonlar tıpatıp aynı" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK YETERSİZ BULDUM"

Eski milli futbolcu, "Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, 'Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim' demiş. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, 'Bu maç dönecek' demedi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş ve Solskjaer tepkisi: Öyle bir takımla çıktı ki, intihar... - 2. Resim

"ORKUN HAZIR DEĞİL"

Oyuncu performanslarına değinen Dilmen, "Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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