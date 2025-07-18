Arda Turan’ın röportaj verdiği Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina kimdir?

Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü olan Arda Turan, göreve gelir gelmez ilk röportajını Daria Bondar Savina yaptı. Ekrana yansıyan zarif görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve arama motorlarında en çok Daria Bondar Savina? sorusu sorgulatıldı.

Teknik direktör Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın önemli takımlarından Shaktar Donetsk takımının başına geçmişti.

Turan, göreve başlamasının ardından röportaj verdi. Arda Turan'ın röportaj verdiği kadın muhabir Daria Bondar Savina en çok araştırılan isim oldu.

DARİA BONDAR SAVİNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arda Turan'ın röportaj verdiği kişi gazeteci, muhabir Daria Bondar oldu bilgisi verildi. Aynı zamanda model olan Daria Bondar Savina'nın Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

17 Nisan 2001 doğumlu 24 yaşında olan Daria Bodnar duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem kprofesyonel dansçılık yapan Daria Bodnar şu anda Shakhtar Donetsk kulübünün medya muhabirlerinden biri olarak görev yapmaktadır.

DARİA BONDAR SAVİNA EVLİ Mİ?

Daria Bondar Savina evlidir. Eşi Valeriy Bondar, Shakhtar Donetsk takımında forma giyen profesyonel bir futbolcudur. Savina ve Bondar çifti sık sık birlikte görülmektedir.

Daria Bondar Savina’nın Instagram’daki kullanıcı adı @savinadasha şeklindedir. Bu platformda hem iş hem de günlük hayatına dair içerikler paylaşan Savina’nın takipçi sayısı hızla arttığı görülmektedir.

Şu anda yarım milyona yakın kullanıcıya ulaşan güzel muhabir son olarak Arda Turan ile yaptığı röportajla gündeme geldi.

Arda Turan, 24 yaşındaki Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile kamera karşısına geçti. Ancak Turan’ın muhabirle göz teması kurmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.