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Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz temassız röportajı… Tavırlarına yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz temassız röportajı… Tavırlarına yorum yağdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası verdiği röportajla gündem oldu. Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmaktan kaçınması sosyal medyanın diline düşerken, ünlü ismin bu tavrına yorum üstüne yorum geldi.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 6-0 mağlup ettiği Finlandiya takımı Ilves ile berabere kalarak tur atladı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Maçtan sonra kulüp televizyonuna röportaj veren Turan, 24 yaşındaki Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile kamera karşısına geçti. Ancak Turan’ın muhabirle göz teması kurmaması sosyal medyada dikkat çekti. Söz konusu video kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz temassız röportajı… Tavırlarına yorum yağdı - 1. Resim

YORUM ÜSTÜNE YORUM GELDİ

Kullanıcılardan Arda Turan ile ilgili yapılan esprili yorumlar gecikmedi. İşte onlardan bazıları…

-Yengeden fırça yemiş önceki röportaj için…

- Büyük ihtimalle yenge bir yangın yaptı evde sıkıntı olmasın diye kıvranıyor.

- Aslıhan yenge (Aslıhan Doğan Turan) gözlerini oyabilir nereye göz teması kuruyor.

- O da biliyor göz teması kursa neler olacağını…

- Helal olsun eşine yaaa kadın muma çevirmiş... Nasıl yaptı anlatsın dinlerim reisi.

- Kadına bakmamak için harcadığı enerjiyle termik santral kurulur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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