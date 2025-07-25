İnönü'de "yok artık" dedirten anlar! 159 saniye boyunca sürdü: Beşiktaş tam 51 defa izledi

Yeni transferleriyle sezonun ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısında kabus gördü. İç sahadaki 4-2'lik mağlubiyet, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu. Siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibinin attığı 3'üncü gol öncesi yaşananlar ile taraftarına saç baş yoldurttu.

GÖKHAN KARATAŞ - UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Beşiktaş, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Arda Turan'ın takımı ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynayacağı rövanş öncesi beklenmedik bir sonuç alan siyah-beyazlılar, özellikle 3'üncü gol öncesinde ortaya çıkan şok görüntü ile herkesi şaşkına çevirdi.

ÇILDIRTAN İSTATİSTİK

Tüpraş Stadyumu'nda teknik patron Ole Gunnar Solskjaer'in kadro tercihi tartışma konusu olurken, tüm gollerin yeni transfer Jurasek'in görev yaptığı savunmanın solundan gelmesi dikkat çekti. Oyunda kaldığı sürede beklentileri karşılayamayan Rashica da taraftarın tepkisini çekti. İkinci devre oyuna ortak olmaya çabalanırken, 67'nci dakikada Kevin'ın yeniden farkı 2'ye çıkaran golünde yaşananlar gündem oldu.

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159 SANİYE BOYUNCA TOPLA TEMAS SIFIR

Pas oyunuyla dikkat çeken Shakhtar Donetsk, maç saati 64.03'ü gösterirken topu kaptı. 66.42'de gol gelene kadar meşin yuvarlak Ukrayna temsilcisinde kaldı. Beşiktaş, aradan geçen 2 dakika 39 saniye boyunca topla bir kez bile temas edemedi.

11 FARKLI OYUNCUDAN 51 PAS

Söz konusu sürede konuk takım, 51 isabetli pas yaptı. İşin bir diğer ilginç yanı ise Shakhtar Donetsk'in o anda sahada olan 11 oyuncusu da isabetli pasa katıldı. 159 saniye gibi uzun bir sürede rakibinin oyununu engelleyemeden izleyen siyah-beyazlılar, bu yıpratıcı topa sahip olma istatistiği sonunda kalesinde golü gördü.

"EN İYİ SAVUNMA TOPA SAHİP OLMAK"

Arda Turan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının bol pas oynamasıyla ilgili bir soruya, "En iyi savunma, topa sahip olmak. Savunma yaparsanız maçı kazanma şansınız olur. Bizim bütün paslarımız planlı, plan dışındaki pastan rahatsız olurum" cevabını verdi.