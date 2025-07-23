Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Basın toplantısında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı

Portekiz kulübü Benfica'dan 25 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan, 13 Temmuz'da 1+4 yıllık sözleşmeye imza atan Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 21.00'de oynanacak Shakhtar Donetsk maçı öncesi kameraların karşısına geçti. 24 yaşındaki milli yıldız, futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak gibi bir düşüncesinin olup olmamasına dair soruyu cevapladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, kritik karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARDA TURAN'IN OYUN FELSEFESİNİ BİLİYORUZ"

Shakhtar Donetsk maçının zor geçeceğini dile getirerek sözlerine başlayan milli futbolcu, "Çok güçlü bir takım. Arda Turan da orada. Onun oyun felsefesini biliyoruz. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da stada bekliyoruz. Biz de iyi hazırlandık. Bu maçtan güzel bir skor çıkararak ikinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEY KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fiziksel olarak kendisini nasıl hissettiğine dair soru üzerine 24 yaşındaki futbolcu, "3 hafta önce son maçımı oynadım. 5-6 gün izin yaptım, daha sonra kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Kendimce hazırım ama yine son kararı teknik direktör verir" karşılığını verdi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Beşiktaş taraftarının önüne çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "Yarın en mutlu olduğum şeyi yapacağım; futbol oynayacağım. Yine de heyecan var. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnanıyorum ki taraftarlarımız stadı dolduracak. Bunun bizim işimizi de kolaylaştıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DEMİR EGE ÇOK KALİTELİ"

20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Kökçü, "Portekiz’de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli ve önü açık bir oyuncu. Ben ona güveniyorum. Teknik direktör nasıl uygun görürse orta sahada öyle oynayacağız. Ben saha içi ve dışında herkesle iyi anlaşıyorum" dedi.

"SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ"

Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak gibi bir düşüncesinin olup olmamasıyla alakalı soruya siyah-beyazlı futbolcu, "Buraya geldiğimde de bunu kafamda kurdum ve kararımı öyle verdim. Beşiktaş kalmamı istiyorsa 'Sonunda kadar Beşiktaş' derim. Avrupa’ya gitme kafasında değilim. Şu an mutlu olduğum yerdeyim. Feyenoord’da da mutluydum, şimdi yine mutlu olduğum yerdeyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" cevabını verdi.