Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Basın toplantısında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı

Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Basın toplantısında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol, Transfer, Beşiktaş, Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz kulübü Benfica'dan 25 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan, 13 Temmuz'da 1+4 yıllık sözleşmeye imza atan Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 21.00'de oynanacak Shakhtar Donetsk maçı öncesi kameraların karşısına geçti. 24 yaşındaki milli yıldız, futbolu siyah-beyazlı takımda bırakmak gibi bir düşüncesinin olup olmamasına dair soruyu cevapladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, kritik karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Canlı yayında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı - 1. Resim

"ARDA TURAN'IN OYUN FELSEFESİNİ BİLİYORUZ"

Shakhtar Donetsk maçının zor geçeceğini dile getirerek sözlerine başlayan milli futbolcu, "Çok güçlü bir takım. Arda Turan da orada. Onun oyun felsefesini biliyoruz. İyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da stada bekliyoruz. Biz de iyi hazırlandık. Bu maçtan güzel bir skor çıkararak ikinci maça avantajlı şekilde gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Canlı yayında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı - 2. Resim

"BİR ŞEY KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fiziksel olarak kendisini nasıl hissettiğine dair soru üzerine 24 yaşındaki futbolcu, "3 hafta önce son maçımı oynadım. 5-6 gün izin yaptım, daha sonra kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Kendimce hazırım ama yine son kararı teknik direktör verir" karşılığını verdi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Beşiktaş taraftarının önüne çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "Yarın en mutlu olduğum şeyi yapacağım; futbol oynayacağım. Yine de heyecan var. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnanıyorum ki taraftarlarımız stadı dolduracak. Bunun bizim işimizi de kolaylaştıracağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sözleşmeye imza atalı daha 10 gün oldu! Canlı yayında çok konuşulacak Beşiktaş cevabı - 3. Resim

"DEMİR EGE ÇOK KALİTELİ"

20 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirten Kökçü, "Portekiz’de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli ve önü açık bir oyuncu. Ben ona güveniyorum. Teknik direktör nasıl uygun görürse orta sahada öyle oynayacağız. Ben saha içi ve dışında herkesle iyi anlaşıyorum" dedi.

"SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ"

Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak gibi bir düşüncesinin olup olmamasıyla alakalı soruya siyah-beyazlı futbolcu, "Buraya geldiğimde de bunu kafamda kurdum ve kararımı öyle verdim. Beşiktaş kalmamı istiyorsa 'Sonunda kadar Beşiktaş' derim. Avrupa’ya gitme kafasında değilim. Şu an mutlu olduğum yerdeyim. Feyenoord’da da mutluydum, şimdi yine mutlu olduğum yerdeyim. İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" cevabını verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fön rüzgarları başladı, sıcaklar dayanılmaz hale geldi... Termometreler patlama noktasındaFreni boşalan çöp kamyonu 2 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Icardi dalga geçti: Nefret edenler... - SporSosyal medya bu kareyi konuşuyor! Dalga geçtiSolskjaer'in İstanbul hayali: UEFA Avrupa Ligi'nde final! Arda Turan sözleri de gündem oldu - SporSolskjaer'in İstanbul hayali! Arda sözleri de gündem olduOkan Buruk isim isim açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson... - SporOkan Buruk açıkladı: İlkay Gündaoğan, Ter Stegen, Ederson..Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Hakan Çalhanoğlu transfer kararını bizzat duyurdu - SporG.Saray mı, F.Bahçe mi? Transfer kararını bizzat duyurduEski yıldızından Fenerbahçe'yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti - SporEski yıldızından Fenerbahçe'yi kızdıracak sözlerFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu - SporFenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...