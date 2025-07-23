Solskjaer'in İstanbul hayali: UEFA Avrupa Ligi'nde final! Arda Turan sözleri de gündem oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile yapacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi finalinde yer almayı hayal ettiklerini vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, yarınki maçta Arda Turan 'a büyük zorluk çıkaracaklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında yarın İstanbul'da oynanacak Shakhtar Donetsk müsabakası öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağının hatırlatılması üzerine Solskjaer, o finalde yer almanın hayalini kurduklarını dile getirdi.

Solskjaer, "Bizim için de ekstra motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Oralara çıkmak için elimizden gelenin yüzde 100’ünü yapmanız, disiplinli olmanız ve her gün çalışmanız gerekiyor. Bizim hedeflediğimiz yer en yukarısı. Ulaşmak için de odaklanmamız gerekiyor. Buna engelli at yarışlarından örnek verebilirim. Önünde engeller vardır ve her engeli aşman gerekir ama ilk engel en yüksek olanıdır. o yüzden bizim her engele odaklanmamız lazım. Bizim önce Shakhtar Donetsk’i geçmemiz gerekiyor. Öncelikle gerçekçi olmalıyız ama bizim inancımız tam" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ VARYASYON OLACAK"

Norveçli teknik adam, yeni transferlerin gelişiyle birlikte geçen sezona göre farklı oyun anlayışı benimseyebileceklerinin altını çizerek, "Kendi oyunumuzu, kurgumuzu yansıtacağız. Geçen sene Masuaku vardı. Kendisi çok fazla öne çıkan ve orta yapan bir futbolcuydu. Şimdi Jurasek geldi, kaliteli bir oyuncu. Yapmamız gereken otoritemizi rakip üzerinde sağlamak. Her türlü varyasyon olacak ve taktik olarak da 10 günden beri kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Hazırlık kamplarımızın 10-12 günü fiziksel çalışmalarla geçer. Şimdi bir haftadır taktik çalışıyoruz. Tammy Abraham geldi. Onun gelişiyle geçen seneki oyunumuzdan daha farklı bir oyun oynayabiliriz. 'Kesin oynayacağız' demiyorum ama bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağ beke transfer yapıp, yapmayacaklarına ilişkin soruya 52 yaşındaki teknik direktör, "Her zaman yeni opsiyonlara ve oyunculara açığız. Takıma daha fazla katkı sağlayacak oyuncu bulursak alacağız. Başkanımız da bunu gösterdi. Çok kaliteli oyuncular transfer ettik. Demir Ege ve Kartal Kayra geri döndü. Başkanımız en iyi seçenekleri değerlendiriyor, mücadele gösteriyor. Bizim için iyi bir transfer her zaman olabilir. Jonas Svensson ve Tayfur, beni performanslarıyla mutlu ediyor. Yarın da 2'sinden biri oynayacak" cevabını verdi.

"ARDA TURAN'A BÜYÜK ZORLUKLAR ÇIKACAĞIZ"

Ole Gunnar Solskjaer, her maçın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Formanızda Beşiktaş amblemi varsa her maçı son maçınız gibi oynamak zorundasınız. Benim için her maçın önemi aynı. Maç maç bakıyorum. Odak noktam her zaman önümdeki maç. Shakhtar da iyi bir takım ve iyi bir hocası var. Arda Turan futbolculuk kariyerinde de iyi takımlarda oynadı. Teknik direktör olarak da geçen sene Eyüpspor’da iyi işler yaptı. Şimdi yeni bir maceraya atıldı. Yarın ona büyük zorluklar çıkaracağız" değerlendirmesini yaptı.

"GOL ATMANIN EN KOLAY YOLU RAİPTEN TOPU ALMAK"

Rakipten en hızlı şekilde topu kaparak golü düşünmeleri gerektiğine dikkat çeken Solskjaer, "Kendi kriterlerimiz var. Bunun içinde oyunu domine etmek, atak yapmak ve taraftarları eğlendirmek var. Eğlendirmek kısmını çok fazla atak yapmakla açıklayabilirim. Bu da elimizdeki oyunculara bağlı. Elimizde Tammy var, Immobile’den farklı bir oyuncu. Demir Ege, Orkun gibi oyunculara göre farklı formasyonlarda oynayabiliriz. Tabii defans da yapmamız gerekiyor. Topu bir an önce almalıyız rakipten. Gol atmanın en kolay yolu rakipten topu alıp, dengesiz yakaladığınız andır. Savaşan, o formayı giydiği için gurur duyduğunu taraftara yansıtan bir takım oluşturmak benim hedefim. Yüzde 100 istek ve disiplin gösteren bir takım oluşturmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"NEYSE Kİ FUTBOLCU DEĞİLİM"

Sıcak ve nemli havanın yarın akşam kendilerini nasıl etkileyeceğini dair Norveçli çalıştırıcı, "Çok sıcak. Ben de çok terliyorum. Neyse ki futbolcu değilim. Maç 21.00’de oynanacak. Umarım biraz daha iyi olur. Oyuncuların her şeye alışkın olması gerekir. Orkun ile konuştuğumuzda FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda öğlen sat 12.00'de 40 derecede ABD'de maça çıktığını söyledi" dedi.

"HAZIRLIK MAÇLARINDAN DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Solskjaer, hazırlık müsabakalarında iyi skorlar almadıklarını ancak yarın akşam sahada farklı bir Beşiktaş olacağını belirterek, "Kampta kötü sonuçlar aldık ama şimdiye kadar hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla lige artı ya da eksi puanlarla başlayan yok. Rakipleri zaten tanımıyorduk. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Taktik olarak çalıştığımız maç, Shakhtar Donetsk maçıydı. O maçlarda topu çok rakibe verdik. Bunu sevmedim ama kapalı savunma yaptığımızda rakiplere o kadar pozisyon vermedik. Takımın top kaptırıp, 50 metre geriye koşmasını sevmiyorum. Futbolda en iyi şey boş pozisyonda rakip kaleye koşmak. Defansif hatalarımızı düzeltiyoruz. Orta saha kurgumuza oyuncularımızı alıştırıyoruz. Daha çok şans oluşturmak ve rakibin şanslarını engellemek için çalışıyoruz. Herkes hazırlık maçlarından daha iyi bir Beşiktaş görecek" şeklinde konuştu.

"GENİŞ KADRO DAHA İYİ"

Takım atmosferinin çok iyi olduğunu ve dışarda kalan oyuncuların herhangi bir problem yaşatmadığını dile getiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Manchester United'da da hazırlık kamplarını 30-35 oyunuyla yapıyordum. Herkesi organize şekilde hazırladığınızda oyuncuları çalıştırıyorsunuz. Herkes profesyonel. 11'e 11 taktiksel maçlar yapıyoruz. Dışarıda kalan oyuncular da çalışıyor. Şimdiye kadar hiç sıkıntı çıkaran oyuncu grubu yok. 3 günde bir maç oynayacağız. O açıdan geniş oyuncu kadrosu da iyi. Takımla sözleşmeleri de var. Onların daha iyi yerler bulmaları için elimizden geleni de yapacağız. Bu durum bize yardımcı da oldu. Sakatlıklar olduğu zaman planımızı etkileyecekti. Hazırlık maçlarını 45’er dakikadan düşündük. 2 maç boyunca 45 ve ardından 90 dakika oynayan oyuncular oldu. Takımın kalabalık olması takımın ana hatlarını oluşturan oyuncuların verimli oynaması açısından iyi oldu" dedi.

"ONLARA SIKINTI ÇIKARMALIYIZ"

Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında seviye olarak yukarıda olmaları gerektiğini belirterek, "İyi ve kaliteli hocasıyla oyuncuları var. Bize sıkıntı çıkaracaklarını biliyorum. Çözümler üretmeliyiz. Aynı şekilde biz de onlara sıkıntı çıkarmalıyız. En iyi maçımızı oynamak zorundayız. Biz 12 kişi oynayacağız. Çok büyük taraftarımız var. Yarın onlar da stadı dolduracaktır. Rakibimiz ise Polonya’da oynayacak. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu

"16 KİŞİLİK MAÇ OLACAK"

Futbolcularının hepsinin 90 dakika oynamak için hazır olduğunu aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Yarınki maç 16 kişilik bir olacak. 5 oyuncu değişikliğini kaliteyi yükseltmek için yapacağız. Yüksek, tempolu oyunu oynamak için bu değişiklikleri yapacağım. Tammy, Orkun ve Gedson çok fazla vakit geçirmedi. Onları yarın nasıl kullanacağıma bakacağım. Benim güvenim herkesin yüzde 100’ünü vereceğine yönelik" diyerek sözlerini tamamladı.