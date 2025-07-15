Orkun için sabırsızım! Solskjaer, Kartal’ın yeni yıldızına övgüler yağdırdı

Avrupa’nın en iyi oyuncularından birinin Beşiktaş’ta oynayacağını söyleyen Norveçli teknik adam, “Bu formayı giymeye istekli oyuncular alıyoruz. Güçlü ve savaşan bir takım olacağız” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

GÜLÜMSÜYORUM

TRT Spor’a konuşan Norveçli teknik adam, Orkun Kökçü transferinden duyduğu mutluluğu paylaştı. Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından birini transfer ettiklerini söyleyen Solskjaer, “Orkun’u sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel bir oyuncu. İmza töreni harikaydı. Bu şekilde istekli oyuncuları, doğru yaşta getirmek istiyoruz. Yeni sezondaki Beşiktaş’ı düşündükçe gülümsüyorum” sözlerini kullandı.

SİSTEM DEĞİŞEBİLİR

Yeni bir sayfa açtıklarını ve savaşan bir takım olacaklarını söyleyen Solskajer, “Futbol tutku ve yaşam biçimidir, umutlu ve inançlı olmalıyız” dedi. Sol kanat transferi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, “Getirebileceğimiz özel oyuncu varsa gerekeni yaparız. Başkanımız zaten düşüncesini gösterdi. Farklı bölgeler için de alternatifler var. Belki sistem bile değiştiririz. Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, ‘hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var’ diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkarmamız gereken oyuncularımız var” dedi.

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KAMPA KATILDI

Beşiktaş’ta yeni transfer Orkun Kökçü, Avusturya kampına Başkan Serdal Adalı ile birlikte gitti. Yıldız oyuncu, kamp yapılan otelde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya geldi.

OLE’DEN OYUNCU ANALİZLERİ

Tammy Abraham

“Çok iyi enerjisi ve kalitesi var. İyi durumda geldi, bize çok büyük katkı verecek. Fiziksel olarak biraz eksiği var. Hazır olduğunda maça çıkacak.

David Jurasek

“Tutkulu bir oyuncu. Ortaları çok iyi. Asist anlamında ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kamp dönemine yetişmesi de çok önemliydi”

Semih Kılıçsoy

“Fizik olarak daha iyi hale gelmesi için neler yapması gerektiğini biliyor ve çalışıyor. Semih çok özel bir oyuncu, her türlü golü atabiliyor. Onu izlemek gerçekten çok keyifli”

Mustafa Erhan Hekimoğlu

“Kanatlarda başlayıp, bir şeyler öğrenip sırtı dönük oynama özelliğini kazanması gerekiyor. Gücünü de kullanmayı öğrendiği zaman harika bir oyuncu olacak”

Demir Ege Tıknaz

“Demir Ege, Busquets’i andırıyor. Geçen sezon Portekiz’de çok önemli tecrübeler kazandı ve iyi iş çıkardı. Bu sezon takımın önemli parçalarından biri olacak”