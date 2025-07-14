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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş kulübü, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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