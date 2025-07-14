Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Beşiktaş kulübü, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir