Orkun Kökçü, çocuk hayali Beşiktaş'ta! İstanbul'a geldi, gözyaşları sel oldu

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, çocukluk hayali Beşiktaş'a transferi tamamlanmak üzere. Prensipte anlaşan milli oyuncu Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda gözyaşları sel oldu.

Beşiktaş taraftarlarının büyük bir heyecanla yolunu gözlediği Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile İstanbul'a geldi. Çocukluk hayali Beşiktaş'a kavuşan milli yıldız, gözyaşlarını tutamadı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'TA

Benfica ile prensipte varılan anlaşmanın ardından Orkun Kökçü, siyah beyazlı kulübe transferini resmiyete kavuşturmak için Başkan Serdal Adalı ile birlikte saat 18.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞTU: ÇOK HEYECANLIYIMİ AİLEME KAVUŞTUM

Orkun'u, siyah beyazlı yetkililer ve basın mensuplarının yanı sıra kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

BJK Dijital'e konuşan Orkun Kökçü'nün oldukça duygulandığı ve konuşmakta zorlandığı görüldü. Orkun "Heyecanlıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur." dedi.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ

Orkun Kökçü, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "Çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların arasında oynamak gurur verici olacak. Zamanında ben de tribünlerden geldim. Şampiyonluklara oynayacağız." diye konuştu.

DÜNYA DEVLERİ ONU İSTERKEN O BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

Dünya devleri onu isterken, Orkun, çocukluk aşkı Beşiktaş’ı istiyordu. Orkun Kökçü, henüz 14 yaşında ve Feyenoord altyapısında oynarken Feyenoord-Beşiktaş maçında Beşiktaş tribününde Kartal pençesiyle poz vermişti.