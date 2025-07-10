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Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor! Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor! Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmeye çok yaklaştı
Beşiktaş, Orkun Kökçü, Benfica, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica anlaşmanın resmiyet kazanması için iki gün süre istedi. Lizbon’dan dönen Başkan Serdal Adalı, bir dahaki seferi Orkun Kökçü’yü getirmek için yapacak…

MURAD TAMER - Liverpool, Tottenham ve İnter istedi ama Beşiktaş alıyor! Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Orkun Kökçü’nün transferi gerçekleşmek üzere.

 HAYRAN KALDILAR

Yıldız oyuncu, Beşiktaş’a gelmek için çok uğraştı. Benfica’ya kesin olarak Beşiktaş’a transfer olmak istediğini söyledi. Alacaklarından bile vazgeçti. Benfica Kulübü yetkilileri, Orkun Kökçü kadar başkan Serdal Adalı’nın kararlılığına da hayran kaldı. Siyah beyazlıların patronu, jet hızıyla gittiği Lizbon’da yıldız oyuncu için bastırdıkça bastırdı. Benfica’nın 40 milyon avroluk bonservis ısrarını aşağı çekti.

Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor! Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmeye çok yaklaştı - 1. Resim

YARIN BÜYÜK GÜN

Başkan Adalı, ödemelerin beş yıla yayılması konusunda da Benfica ile anlaşma sağladı. Benfica, önümüzdeki aylarda yapılacak seçim ve sportif direktör değişikliği sebebiyle Serdal Adalı’dan hafta sonuna kadar süre istendi. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa yarın ya da cumartesi günü transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Öte yandan Orkun Kökçü’nün yıllık ücretinin de 5 milyon avro civarında olması bekleniyor. 

KARTAL AŞKI

Beşiktaş ile Benfica arasında Orkun Kökçü transferi için yapılan görüşmelerde, bir yıllık kiralama ve sonrasında yaklaşık 30 milyon 
avro tutarında zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül büyük oranda kabul gördü. Dünya devlerinin istediği Orkun, çocukluk aşkı Beşiktaş’ı istiyor. 

Orkun Kökçü adım adım Kartal oluyor! Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmeye çok yaklaştı - 2. Resim

Orkun Kökçü,  henüz 14 yaşında ve Feyenoord altyapısında oynarken Feyenoord-Beşiktaş maçında Beşiktaş tribününde Kartal pençesiyle poz vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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