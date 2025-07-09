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Menajeri noktayı koydu: Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Menajeri noktayı koydu: Milot Rashica, Beşiktaş&#039;tan ayrılıyor mu?
Milot Rashica, Beşiktaş, Almanya, Bundesliga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın, Almanya'ya transfer olacağı konuşuluyor. 29 yaşındaki Kosovalı futbolcunun menajeri Altin Lala, gündem olan iddia hakkında açıklama yaptı.

Milot Rashica hakkında son günlerde çıkan transfer haberlerine, Kosovalı oyuncunun menajeri Altin Lala'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Menajeri noktayı koydu: Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? - 1. Resim

"GELECEK YIL DA BEŞİKTAŞ'TA"

"Rashica, Bundesliga kulübü Mönchengladbach'a transfer oluyor" iddialarını yalanlayan Lala, "Haberler doğru değil. Mönchengladbach'tan Rashica'ya ilgi yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile oyuncusunun sözleşmesinin devam ettiğini vurgulayan menajer, "Rashica'nın 2 yıl daha kontratı var. Kulüp, Milot ile plan yapıyor. Beşiktaş satışa çıkarmadı, gelecek yıl da orada oynayacak" dedi. 

82 MAÇTA 10 GOL, 19 ASİST

Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen futbolcu, Beşiktaş formasıyla 82 maça çıkarken; bu karşılaşmalarda 10 gol ve ve 19 asistlik skor katkısı sundu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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