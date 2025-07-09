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Takım ile Orkun Kökçü arasındaki aşk da engel de büyük! Doğuştan Beşiktaşlı ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Takım ile Orkun Kökçü arasındaki aşk da engel de büyük! Doğuştan Beşiktaşlı ama...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu bütün alacaklarını bırakmaya hazır ama Benfica en az 40 milyon avro istiyor. Başkan Serdal Adalı, Beşiktaşlı İş adamlarıyla transferi bitirmek için temaslara başladı…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yılın transferi için seferberlik ilan edilmiş durumda. Benfica forması giyen millî yıldız Orkun Kökçü siyah beyazlı formayı giyebilmek için gemileri yaksa da transferin önünde büyük bir engel var. Başkan Serdal Adalı bu transfer için Benfica Başkanı Rui Costa ile Lizbon’da görüşmelere devam ediyor. Adalı’nın, “Çok zor transfer ama uğraşıyoruz” sözlerinin sebebi Benfica’nın 40 milyon avroluk bonservis beklentisi. Portekiz ligi ekibi iki sezon önce 30 milyon avroya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar etmek istemiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu bedeli çözmek için Rui Costa’ya farklı alternatifler önerdi. 

GEDSON ÖRNEĞİ 

Bunlardan biri, Orkun Kökçü’nün bonservisinin yüzde 50’sini almak. İki kulüp daha önce Gedson Fernandes transferinde aynı şekilde anlaşma sağlamıştı. Diğer teklif ise satın alma opsiyonlu kiralama. Teklif kabul edilirse Beşiktaş 30 milyon avro bonservis bedelini taksitlerle ödeyecek. Orkun Kökçü de alacaklarını bırakmaya hazır olduğunu kulübüne iletti. Benfica, Beşiktaş’ın tekliflerini kabul etmezse Başkan Serdal Adalı, Beşiktaşlı iş adamlarıyla bonservis bedelini karşılamak için görüşmelere başlayacak. Adalı’nın şimdiden temaslara başladığı ve olumlu dönüşler aldığı öğrenildi.

DOĞUŞTAN BEŞİKTAŞLI

Orkun Kökçü, Feyenoord forması giyerken yaptığı açıklamada, “Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum Beşiktaş’ta oynamak isterim” sözlerini kullanmıştı. Orkun’un kardeşi Ozan Kökçü “Mevzu Beşiktaş olunca, vatan hasreti olunca biz dünyevi unsurlara bakmayız” diyerek transfer için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını dile getirdi. 

HİÇ BİRİ GÖZÜNDE YOK

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Orkun Kökçü ile ilgilenen takımlar hayli dikkat çekici. Henüz 24 yaşında olan Orkun’u Beşiktaş’ın dışında İngiltere’den Manchester United, Tottenham, Liverpool, Newcastle United, İtalya’dan İnter ve Roma, Suudi Arabistan’dan da üç kulüp istiyor. 

PARANIN YÜZDE 25’İ FEYENOORD’A GİDECEK

Benfica, Orkun Kökçü’yü mümkün olan en yüksek fiyata satmak istiyor. Portekiz ekibi yıldız oyuncuyu iki yıl önce Feyenoord’dan 30 milyon avroya kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşma gereği Orkun’un satışından gelecek paranın yüzde 25’i Feyenoord’un kasasına girecek.

Takım ile Orkun Kökçü arasındaki aşk da engel de büyük! Doğuştan Beşiktaşlı ama... - 1. Resim

GİDECEKLER KAYNAK OLACAK

Orkun Kökçü’nün bonservis bedelinin karşılanması için Beşiktaş’ın kadrosunda düşünülmeyen isimler büyük önem taşıyor. Al Musrati, Zaynutdinov, Rashica, Joao Mario’dan ciddi gelir bekleniyor. Ayrıca Leeds United’ın istediği Semih Kılıçsoy için 15 milyon avro üzerinde gelecek teklifin değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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