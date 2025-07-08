Orkun'un uçağı hazır! Beşiktaş Millî oyuncu için Portekiz’e sefer düzenledi 

Siyah beyazlılar, Benfica’dan ayrılmak isteyen Orkun ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim, yıldız oyuncuyu kiralamak için Portekiz ekibiyle masaya oturdu. Pazarlıklarında mutlu sona ulaşılırsa uçak dolu dönecek…

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica’yı sırtlayan isimlerden birisi olan Orkun Kökçü, ayrılığı kafayı taktı.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Sezonun en formda isimlerinden birisi olan Orkun ile Benfica’yı ayrılığın eşiğine getiren olay ise Kulüpler Dünya Kupası’nda yaşandı. Orkun, Auckland City maçında oyundan çıkarken teknik direktör Bruno Lage ile hararetli bir şekilde tartıştı. Bu olayın ardından Orkun hem Türk takımlarının hem de Avrupa devlerinin gözdesi hâline geldi. Beşiktaş yönetimi harekete geçerek önce Orkun’a gelmek isteyip istemeyeceğini sordu, oyuncu Beşiktaşlı olduğunu söyleyip “Seve seve” cevabını verdi.

BENFİCA'DAN AYRILACAK

Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği ve yıllık 5 milyon avro teklif ettiği Orkun, siyah beyazlılara “Benfica ile anlaşın, ben hazırım” deyince siyah beyazlı yöneticiler dün Portekiz’e gitti. CNN Portugal, Benfica yönetiminin Orkun’un ayrılığına sıcak baktığını duyururken iki kulüp arasında yüz yüze görüşmeler başladı. Beşiktaş yönetimi, Benfica’ya kiralama teklifi sundu. Orkun’dan 40 milyon avroluk bonservis beklentisi olan Portekiz ekibinin ilk hedefi oyuncunun satışını gerçekleştirmek. Chelsea’den Joao Felix’i kadrosuna katmak isteyen Benfica, bu transfer için Orkun’dan gelecek parayı kullanmayı planlıyor.