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Beşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Napoli&#039;nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bitti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılar, 1 milyon avro ödeyeceği İsveçli oyuncuyu performansına göre bonservisiyle kadroya katmak istiyor.

David Jurasek ve Tammy Abraham’ı alan Beşiktaş ön libero konusunda da Jens Cajuste’nin işini bitirdi. Bonservisi Napoli’de olan İsveçli oyuncu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Siyah beyazlıların 1 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceği Cajuste’nin sergileyeceği performansa göre opsiyonu devreye girecek ve bonservisine de 6,5 milyon avro ödenecek. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon küme düşen İpswich’te çok da iyi bir dönem geçirmedi ama şimdi yeni bir maceraya hazır.  

Beşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bitti - 1. Resim

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ 

Peki oyuncunun genel özellikleri nasıl? Topla oyununda bilinçli. Baskı altındayken bile soğukkanlı. Dar alanlarda topu iyi taşıyor. İkili mücadelelerde güçlü duruşu var. Pres altında topu saklama yeteneği öne çıkıyor. Hücumda takımın arkasına koşu yapma konusunda temkinli. Atak hızını düşürüyor. Pas tercihleri genelde düşük riskli ve kısa, ileriye dönük paslarda çekingen. Savunmada agresif ve baskı kurma konusunda başarılı. Fiziksel olarak güçlü ancak hava toplarında etkisiz. 

Beşiktaş, Napoli'nin ön liberosunu kiraladı! Jens Cajuste bitti - 2. Resim

23 MİLYON AVRO 

2028’e kadar Napoli ile mukavelesi bulunan Jens Cajuste’nin güncel piyasa değeri 12 milyon avro. Şu ana kadar kulüplerin oyuncu için ödediği toplam bonservis bedeli ise 23 milyon avro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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