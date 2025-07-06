Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti! Transferde sona doğru

Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki Norveçli orta saha Tobias Gulliksen, Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. İsveç kulübü, oyuncunun satışı için son görüşmeleri yapıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, genç ve potansiyelli oyunculara yönelirken gündemine Djurgarden'de forma giyen Tobias Gulliksen'i aldı. Djurgarden'ın sportif direktörü Bosse Andersson, Norveçli oyuncunun transferiyle ilgili son görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Andersson yaptığı açıklamada, "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onunlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Bu kulübün Beşiktaş olduğu ifade edilirken, siyah-beyazlıların oyuncu için en iyi teklifi sunduğu belirtildi. Tobias Gulliksen'in bu hafta sonu Djurgarden formasıyla son maçına çıkması bekleniyor.