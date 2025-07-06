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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters için en güçlü aday konumunda. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu ikna etmeye yakın.

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş, sağ bek transferi için girişimlerini sürdürüyor. David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, bu kez Kyle Walker-Peters için harekete geçti.

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti! - 1. Resim

Transferi olumsuz sonuçlanan Bright Osayi-Samuel'in ardından rotasını İngiltere'ye çeviren Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuya teklifini iletti.

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti! - 2. Resim

Serbest statüde yer alan Walker-Peters'a 2 milyon euro imza bedeli öneren Beşiktaş yönetimi, oyuncuya kulübün gelecek planlarını da anlattı. Beşiktaş'ın sunduğu teklifin İngiliz kulüplerinin önerilerinin önünde olduğu ve Walker-Peters'ın transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti! - 3. Resim

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 35 maça çıkan İngiliz oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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