Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinde öne geçti!

Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Southampton ile yollarını ayıran Kyle Walker-Peters için en güçlü aday konumunda. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu ikna etmeye yakın.

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş, sağ bek transferi için girişimlerini sürdürüyor. David Jurasek ve Tammy Abraham transferlerini kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, bu kez Kyle Walker-Peters için harekete geçti.

Transferi olumsuz sonuçlanan Bright Osayi-Samuel'in ardından rotasını İngiltere'ye çeviren Beşiktaş, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuya teklifini iletti.

Serbest statüde yer alan Walker-Peters'a 2 milyon euro imza bedeli öneren Beşiktaş yönetimi, oyuncuya kulübün gelecek planlarını da anlattı. Beşiktaş'ın sunduğu teklifin İngiliz kulüplerinin önerilerinin önünde olduğu ve Walker-Peters'ın transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 35 maça çıkan İngiliz oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı.