Beşiktaş'ın hocası yeni sezon öncesi çok umutlu: "Enerjimiz 10 numara"

Yeni sezon startını erken veren ve Avuturya’da kampta olan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer konuştu.

Takımdaki her oyuncunun hırslı olduğunu anlatan Norveçli teknik adam, “Sezon ortasında geldiğiniz zaman işler biraz daha zor olur. Takım sizin değildir ama sezon başında kampa başladığınız zaman takım sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettikleriniz, sizin prensipleriniz, sizin mantaliteniz devreye girer. Oyunculara baktığımda herkesin gözünde, vücudunda, ruhunda o enerjiyi ve hırsı görebiliyorum. Çok iyi durumdayız. Kulüp hırslı, çok iyi durumda. İyi ve ilginç oyuncular transfer ediyoruz. Kiralıktan dönen oyuncuları da görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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Solskjaer “Aldığımız oyunculardan, kiralıktan dönen oyunculardan dolayı çok mutluyum ve umutluyum. Takıma oyuncuları kazandırma sürecindeyiz. Sıkı çalışacağız. Başarılı geçecek bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda muhtemel Shakhtar Donetsk eşleşmesi de sorulan Beşiktaş’ın hocası “Mücadeleci bir maç olacak. Bir meydan okuma olacak. Arda Turan’ı tanıyoruz. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Tabii ki Shakhtar maçına hazır olacağız ama burada amacımız bütün sezonun hazırlığını yapmak olacak. Taraftarlarımız da burada takımı destekliyorlar. Bu sezon da hepsinin inancı tam olmalı” değerlendirmesinde bulundu.