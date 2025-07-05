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Beşiktaş, Kasper Dolberg'i gündemine aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Kasper Dolberg&#039;i gündemine aldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Anderlecht forması giyen Danimarkalı forvet Kasper Dolberg için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirmeye aldı.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Tammy Abraham hamlesiyle dikkat çeken siyah-beyazlılar, şimdi de Anderlecht'te forma giyen Kasper Dolberg'i transfer listesine dahil etti.

Beşiktaş, Kasper Dolberg'i gündemine aldı - 1. Resim

27 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun hem santrfor hem de kanat pozisyonlarında görev alabilmesi, teknik heyetin ilgisini çeken noktalar arasında yer alıyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dolberg için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.

Beşiktaş, Kasper Dolberg'i gündemine aldı - 2. Resim

Geçtiğimiz sezon Anderlecht formasıyla 45 resmi maçta 24 gol atan Dolberg, Almanya'dan bazı kulüplerin de transfer listesinde bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Kasper Dolberg'i gündemine aldı - 3. Resim

Kariyerinde Ajax, Nice ve Anderlecht gibi kulüplerin formasını giyen Dolberg, Ajax'ta 119 maçta 45 gol, Nice'te 85 maçta 24 gol ve Anderlecht'te 87 maçta 39 gol kaydetti. Danimarkalı forvet, Ajax döneminde 1 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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