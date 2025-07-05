Ciro Immobile'den Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'tan ayrılan İtalyan golcü Ciro Immobile, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen İtalyan forvet Ciro Immobile, takımdan ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Immobile mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve coştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi!

Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz! Her şey için bol şans diliyorum."