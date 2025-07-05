Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2025 17:48 - Güncelleme: 5 Temmuz 2025 17:49 - Güncelleme:

Siyah-beyazlılar, İsveçli orta saha Jens Cajuste'nin transferi için Napoli ile kiralama ve satın alma opsiyonlu anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, Napoli forması giyen Jens Cajuste transferinde önemli bir aşamaya geldi. GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR Siyah-beyazlıların, İsveçli futbolcu için İtalyan ekibiyle 1 milyon eurokiralama bedeli ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki ön libero, 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Napoli, Cajuste'yi 2023 yılında Reims'ten 11,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. ABD doğumlu İsveçli futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İlgili Haber Beşiktaş yıldız golcü ile yollarını resmen ayırdı! Büyük umutlarla getirilmişti, üstüne para ödeyecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran