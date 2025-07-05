Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, İsveçli orta saha Jens Cajuste'nin transferi için Napoli ile kiralama ve satın alma opsiyonlu anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, Napoli forması giyen Jens Cajuste transferinde önemli bir aşamaya geldi.

Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı - 1. Resim

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlıların, İsveçli futbolcu için İtalyan ekibiyle 1 milyon eurokiralama bedeli ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı - 2. Resim

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki ön libero, 33 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Jens Cajuste transferinde sona yaklaştı - 3. Resim

Napoli, Cajuste'yi 2023 yılında Reims'ten 11,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. ABD doğumlu İsveçli futbolcunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?Tek gözü görmeyen atıyla günde 4 bin TL kazanıyor! Emeğiyle iki evlat okuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diogo Jota'ya yürek yakan veda! Cenazede gözyaşları sel oldu: Gözler Ronaldo'yu aradı - SporGözyaşları sel oldu: Cenazede gözler onu aradıTrabzon’da Gran Fondo heyecanı nefes kesti - SporYarışlar nefes kesti, bütün şehir seyrettiAllan Saint-Maximin'in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe'den "doping" açıklaması geldi - SporFenerbahçe'den "doping" açıklaması geldiArda Turan, Shakhtar Donetsk'le ilk maçında şaştı kaldı! "Bu kadarını beklemiyordum" - SporArda ilk maçında şaştı kaldı! "Bu kadarını beklemiyordum"Galatasaray'da 2 maça çıktı, şampiyon oldu! Ülke ülke, takım takım gezdi: Ayrılık resmen açıklandı - SporÜlke ülke, takım takım gezdi! G.Saray ayrılığı açıkladıTarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti - SporTarihe geçen transfer! 1. Lig'den Avrupa devine gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...