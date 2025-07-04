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Beşiktaş yıldız golcü ile yollarını resmen ayırdı! Büyük umutlarla getirilmişti, üstüne para ödeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yıldız golcü ile yollarını resmen ayırdı! Büyük umutlarla getirilmişti, üstüne para ödeyecek
Beşiktaş, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Beşiktaş İtalyan golcüye 2.625 milyon euro fesih tazminatı ödeyecek.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda istediğini alamayan Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar sezon başında büyük umutlarla getirilen 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarının resmen ayrıldığını açıkladı.

IMMOBİLE'NİN SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLDİ

Beşiktaş, 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmaya göre İtalyan oyuncuya fesih tazminatı ödeyecek.

Beşiktaş yıldız golcü ile yollarını resmen ayırdı! Büyük umutlarla getirilmişti, üstüne para ödeyecek - 1. Resim

BEŞİKTAŞ, 2.625 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

Öte yandan Beşiktaş, Ciro Immobile’nin kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar da diledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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