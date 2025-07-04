UEFA'dan Beşiktaş'a sürpriz ceza! Kadro maliyeti krizi getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2025 18:40 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 18:46 - Güncelleme:

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UEFA'dan, Türkiye'nin asırlık çınarlarından biri olan Beşiktaş'a yönelik sürpriz bir ceza geldi. Siyah-Beyazlılara, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği nedeniyle 900 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.

UEFA'dan Beşiktaş'a yönelik şok bir karar geldi. BEŞİKTAŞ'A 900 BİN EURO CEZA Türkiye'nin asırlık çınarlarından olan kulübe, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği nedeniyle 900 bin euro ceza geldi. İlgili Haber Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü Siyah-beyazlı kulüpten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Euro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir. Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş