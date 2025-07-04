Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 17:42 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 17:42 - Güncelleme:

Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Siyah Beyazlı ekibin Süper Lig maçları taraftarın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ve maç takvimi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi sona erdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu. BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ 1. hafta: Kayserispor - Beşiktaş 2. hafta: Beşiktaş - Eyüpspor 3. hafta: Konyaspor - Beşiktaş 4. hafta: Alanyaspor - Beşiktaş 5. hafta: Beşiktaş - Başakşehir 6. hafta: Göztepe - Beşiktaş 7. hafta: Beşiktaş - Kocaelispor 8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş 9. hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği 10. hafta: Kasımpaşa - Beşiktaş 11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe 12. hafta: Antalyaspor - Beşiktaş 13. hafta: Beşiktaş - Samsunspor 14. hafta: Karagümrük - Beşiktaş 15. hafta: Beşiktaş - Gaziantep FK 16. hafta:Trabzonspor - Beşiktaş 17. hafta: Beşiktaş - Rizespor 18. hafta: Beşiktaş - Kayserispor 19. hafta: Eyüpspor - Beşiktaş SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek. BEŞİKTAŞ'IN İLK MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş ilk maçını Kayserispor deplasmanında oynayacak. Maçın tarihi TFF'nin açıkladığı takvimle belli olacak. İlgili Haber TFF, yeni sezon hakem ve VAR listelerini açıkladı! İşte görev yapacak isimler Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan