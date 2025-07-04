Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü
Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Siyah Beyazlı ekibin Süper Lig maçları taraftarın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ve maç takvimi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi sona erdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.
BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ
1. hafta: Kayserispor - Beşiktaş
2. hafta: Beşiktaş - Eyüpspor
3. hafta: Konyaspor - Beşiktaş
4. hafta: Alanyaspor - Beşiktaş
5. hafta: Beşiktaş - Başakşehir
6. hafta: Göztepe - Beşiktaş
7. hafta: Beşiktaş - Kocaelispor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
9. hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği
10. hafta: Kasımpaşa - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
12. hafta: Antalyaspor - Beşiktaş
13. hafta: Beşiktaş - Samsunspor
14. hafta: Karagümrük - Beşiktaş
15. hafta: Beşiktaş - Gaziantep FK
16. hafta:Trabzonspor - Beşiktaş
17. hafta: Beşiktaş - Rizespor
18. hafta: Beşiktaş - Kayserispor
19. hafta: Eyüpspor - Beşiktaş
SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek.
BEŞİKTAŞ'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ilk maçını Kayserispor deplasmanında oynayacak. Maçın tarihi TFF'nin açıkladığı takvimle belli olacak.