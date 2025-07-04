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Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig&#039;de Beşiktaş&#039;ın 2025-2026 sezonu fikstürü
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Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Siyah Beyazlı ekibin Süper Lig maçları taraftarın gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstürü ve maç takvimi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi sona erdi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.

BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ

1. hafta: Kayserispor - Beşiktaş

2. hafta: Beşiktaş - Eyüpspor

3. hafta: Konyaspor - Beşiktaş

4. hafta: Alanyaspor - Beşiktaş

5. hafta: Beşiktaş - Başakşehir

6. hafta: Göztepe - Beşiktaş

7. hafta: Beşiktaş - Kocaelispor

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

9. hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği

10. hafta: Kasımpaşa - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

12. hafta: Antalyaspor - Beşiktaş

13. hafta: Beşiktaş - Samsunspor

14. hafta: Karagümrük - Beşiktaş

15. hafta: Beşiktaş - Gaziantep FK

16. hafta:Trabzonspor - Beşiktaş

17. hafta: Beşiktaş - Rizespor

18. hafta: Beşiktaş - Kayserispor

19. hafta: Eyüpspor - Beşiktaş

Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü - 1. Resim

SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek.

Beşiktaş yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu fikstürü - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ilk maçını Kayserispor deplasmanında oynayacak. Maçın tarihi TFF'nin açıkladığı takvimle belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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