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Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig&#039;de Galatasaray&#039;ın 2025-2026 sezonu fikstürü
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Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere dört kupa için yarış verecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon yine şampiyonluk rotası ile yol alacak. İşte, Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.

SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek.

Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü - 1. Resim

GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük

3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray

6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Göztepe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

17. Hafta:  Galatasaray - Kasımpaşa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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