Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 16:18 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 16:18 - Güncelleme:

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere dört kupa için yarış verecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon yine şampiyonluk rotası ile yol alacak. İşte, Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu. SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek. GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü şu şekilde: 1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray 2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük 3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray 4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor 5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray 6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor 7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray 8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş 9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray 10. Hafta: Galatasaray - Göztepe 11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor 12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray 13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği 14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray 15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor 16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray 17. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa İlgili Haber Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak? GS FB ilk derbi tarihi netleşti Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan