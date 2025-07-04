Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü
Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere dört kupa için yarış verecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon yine şampiyonluk rotası ile yol alacak. İşte, Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kurada son şampiyon Galatasaray'ın fikstürü de belli oldu.
SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU TAKVİMİ
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların ardından bitecek.
GALATASARAY'IN 2025-2026 SEZONU FİKSTÜRÜ
Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü şu şekilde:
1. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Karagümrük
3. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
4. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
5. Hafta: İkas Eyüpspor - Galatasaray
6. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
7. Hafta: Corendon Alanyaspor - Galatasaray
8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
9. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Göztepe
11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
12. Hafta: Kocaelispor - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Gençlerbirliği
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
16. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa