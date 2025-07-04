Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 16:09 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 16:09 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi tamamlanmasıyla derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri ve maç takvimi netleşti. 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri ne zaman futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü tamamlandı. Beykoz Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN? Süper Lig'de ilk derbi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 5. hafta oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş maçı 8. hafta, Beşiktaş ve Fenerbahçe 11. hafta aynı hafta Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması ise 14. haftada gerçekleşecek. Son olarak 16. haftada Trabzonspor Beşiktaş maçı oynanacak. Maç tarihleri TFF takvimiyle netleşecek. İLK DERBİ NE ZAMAN? İlk derbi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşirken Trabzonspor deplasmanda oynayacak. İlk derbi 2025-2026 Süper Lig sezonunda 5. hafta oynanacak. İlgili Haber Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak? GS FB ilk derbi tarihi netleşti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan