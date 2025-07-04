Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu

Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu
Süper Lig, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi tamamlanmasıyla derbi tarihleri de belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri ve maç takvimi netleşti. 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak 2025-2026 Süper Lig derbi tarihleri ne zaman futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü tamamlandı. Beykoz Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri de belli oldu. Peki, Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? 

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de ilk derbi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 5. hafta oynanacak. Galatasaray ve Beşiktaş maçı 8. hafta, Beşiktaş ve Fenerbahçe 11. hafta aynı hafta Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak.

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması ise 14. haftada gerçekleşecek. Son olarak 16. haftada Trabzonspor Beşiktaş maçı oynanacak. Maç tarihleri TFF takvimiyle netleşecek. 

Süper Lig derbi tarihleri ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçları belli oldu - 1. Resim

İLK DERBİ NE ZAMAN?

İlk derbi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşirken Trabzonspor deplasmanda oynayacak. İlk derbi 2025-2026 Süper Lig sezonunda 5. hafta oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP'ye Leman isyanı! Öğrenciliği kabusa döndü... Bir karikatür yüzünden 11 ay hapis cezası alan genç konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu - HaberlerFluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli olduFenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak? GS FB ilk derbi tarihi netleşti - HaberlerFenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak? GS FB ilk derbi tarihi netleştiZamlar belli oldu mu, neye ne kadar zam geldi? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - HaberlerZamlar belli oldu mu, neye ne kadar zam geldi? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıdaKırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - HaberlerKırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyorBeşiktaş kombine genel satışı ne zaman başlayacak? 2025-2026 dönemi satış tarihi - HaberlerBeşiktaş kombine genel satışı ne zaman başlayacak? 2025-2026 dönemi satış tarihiTRT'nin popüler dizisi Gassal'ın 3. sezonu ne zaman? Gassal dizisi için beklenen açıklama geldi - HaberlerTRT'nin popüler dizisi Gassal'ın 3. sezonu ne zaman? Gassal dizisi için beklenen açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...