Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacak? GS FB ilk derbi tarihi netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 15:53 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 15:53 - Güncelleme:

Süper Lig, Fenerbahçe, Galatasaray, Derbi, Fikstür, Haber

2025-2026 Süper Lig sezonu fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta yapılacağı belli oldu. 2025-2026 Süper Lig sezonu maç takvimi ile GS FB derbi tarihleri deplasman ve iç saha maçları netleşti.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi asan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlandı. Derbi haftaları belli olurken Fenerbahçe Galatasaray maçı kaçıncı hafta, FB GS derbi tarihleri 2025-2026 sezonu için belli oldu. FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI KAÇINCI HAFTA YAPILACAK? Süper Lig'de ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi 14. haftada gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşecek maçta Galatasaray deplasmanda mücadele edecek. Maç tarihleri ise henüz açıklanmadı. 2025-2026 FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? 2025-2026 Süper Lig sezonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi 14. haftada gerçekleşecek. Maçın tarih detayları ise henüz netleşmedi. FB GS DERBİSİ NEREDE OYNANACAK? FB GS derbisi Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Sezonun ilk derbisinde Galatasaray deplasmanda olacak. Maç tarihleri için Türkiye Futbol Federasyonunun duyuruları takip ediliyor. İlgili Haber Beşiktaş'a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan