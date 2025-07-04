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Haberler > Spor > Beşiktaş'a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı

Beşiktaş'a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham, Ayasofya Camii’ni ziyaret etti.

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Roma'dan Tammy Abraham'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii’ne ziyarette bulundu. Siyah beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bir otel ev sahipliği yapmıştı.

Beşiktaş'a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı - 1. Resim

ÇEKİMLERİN ARDINDAN GEZDİ

27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii’ni gezdi.

Beşiktaş'a transfer oldu, soluğu orada aldı! İhtişamına hayran kaldı - 2. Resim

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Beşiktaş’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham, 15 milyonluk piyasa değeriyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.

Siyah beyazlıların tarihindeki en pahalı oyuncusu 20 milyon avroluk değeriyle Miralem Pjanic olmuştu. Onu 18 milyon avro ile Nathan Redmond takip ederken Abraham üçüncü sıraya yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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