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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la masaya oturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz&#039;la masaya oturdu
Beşiktaş, Futbol, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezon sonuna kadar uzattı.

Transfer sezonunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, genç isimle imza masasına oturdu. Siyah beyazlılar, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'la masaya oturdu - 1. Resim

33 MAÇTA 4 GOL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcuya başarılar diledi.

Demir Ege Tıknaz, geçtiğimiz sezonu Portekiz Rio Ave'da kiralık olarak geçirmişti. 20 yaşındaki futbolcu görev yaptığı 33 maçta 4 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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