Yıldız ismin bonservisi elinde! Beşiktaş'a 10 numara transfer

Manchester United'dan ayrılan yıldız isim Beşiktaş yolunda. Hem orta saha hem de 10 numara oynayabilen, öte yandan bonservisi elinde olan futbolcu için siyah beyazlılar bastırıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezona flaş transferlerle başlayan ancak çabuk havlu atarak büyük hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon bunu tekrar yaşamak istemiyor. Takviye yapmak istediği bölgeleri nokta atışla doldurmak isteyen siyah beyazlı yönetim bu kez erkenden harekete geçti.

DANİMARKALI YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Tammy Abraham transferiyle büyük yankı uyandıran Beşiktaş, yine bir dünya yıldızına kancayı taktı. İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesi sona erdiği için yollarını ayıran 33 yaşındaki Christian Eriksen için siyah beyazlılar devrede.

Hem orta sahada hem de 10 numarada forma giyebilen Danimarkalı yıldızı takımında görmeyi çok isteyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yönetime olumlu rapor sundu. Oyuncunun çok yönlü olması büyük bir avantaj olarak gösteriliyor.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Son 3 sezondur İngiliz devinde forma giyen Eriksen'e bonservis bedeli ödemeyeceği için makul düzeyde bir imza parasını gözden çıkartan siyah beyazlılar, oyuncuya 2 senelik sözleşme önerdi. Kendisiyle ilgilenen diğer takımları da dinleyen 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken, ilerleyen günlerde Danimarkalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edilecek.

Eriksen geçen sezon 35 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 6 asist kaydetti.

259 GÜN FUTBOLA ARA VERMİŞTİ

Eriksen futbol hayatının en iyi döneminde beklenmedik bir rahatsızlık geçirmişti. EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 43'üncü dakikasında bir süre kalbi duran ve hemen hayata döndürülen Eriksen, 259 gün futbola ara vermiş ve ardından sahalara dönmüştü.