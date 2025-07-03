Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 09:27 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 09:30 - Güncelleme:

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Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, yıldız bir isimle daha vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi. Taraftar, sözleşme feshi için el sıkıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta uzun zamandır tartışma konusu olan ayrılık gerçekleşti, Ciro Immobile ile yollar ayrıldı. Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşırken, siyah beyazlıların bir isimle daha vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, Immobile'nin ardından kadroda düşünmediği bir isimle daha sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. İlgili Haber 1 dakikaya 13 milyon! Tammy Abraham transferinin ilginç detayları ortaya çıktı YILDIZ İSİM DE YOLCU HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla el sıkıştı. Bologna ile anlaşan Immobile'nin ardından Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş macerasını sonlandıracak. TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE Geride bıraktığımız sezonda 20 maça çıkıp 1132 dakika sahada kalan Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz