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Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;ta Immobile&#039;nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Sözleşme Feshi, Ayrılık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ciro Immobile ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların, yıldız bir isimle daha vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi. Taraftar, sözleşme feshi için el sıkıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta uzun zamandır tartışma konusu olan ayrılık gerçekleşti, Ciro Immobile ile yollar ayrıldı. Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşırken, siyah beyazlıların bir isimle daha vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah beyazlılar, Immobile'nin ardından kadroda düşünmediği bir isimle daha sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraftar anlaştı - 1. Resim

YILDIZ İSİM DE YOLCU

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesinin feshi konusunda oyuncuyla el sıkıştı. Bologna ile anlaşan Immobile'nin ardından Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş macerasını sonlandıracak.

TEK GOLÜ FENERBAHÇE'YE

Geride bıraktığımız sezonda 20 maça çıkıp 1132 dakika sahada kalan Oxlade-Chamberlain, tek golünü Fenerbahçe'ye atmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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