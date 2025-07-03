1 dakikaya 13 milyon! Tammy Abraham transferinin ilginç detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’ın bir yıllığına Roma’dan kiraladığı Tammy Abraham’ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu sadece bir formalite. Oyuncu 1 dakika bile oynasa 13 milyon avroluk madde devreye girecek.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Beşiktaş’ın bir yıllığına Roma’dan kiraladığı Tammy Abraham’ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu sadece bir formalite. Oyuncu 1 dakika bile oynasa 13 milyon avroluk madde devreye girecek.

BONUSLARI DA VAR

Beşiktaş’ta Tammy Abraham rüzgârı esiyor. Siyah beyazlıların Roma’dan bir yıllığına kiraladığı İngiliz oyuncu, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

Yapılan 1+3 yıllık sözleşmenin ilginç detayları ortaya çıktı. İtalyan basınının Il Tempo’nun haberine göre, sözleşmeye konulan 13 milyon avroluk satın alma opsiyonu sadece bir formaliteden ibaret. Beşiktaş, Roma’ya kiralama bedeli olarak 2 milyon avro ve 2 milyon avro da bonus ödeyecek. Ayrıca 2030’a kadar taksitlerle ödenmesi gereken 13 milyon avroluk bir satın alma maddesi bulunuyor.

UCUZA SATMAK YOK

Ancak bu madde, neredeyse “mecburi satın alma” şeklinde. Beşiktaş, Süper Lig’de 1 puan kazansa ya da Tammy Abraham herhangi bir maçta 1 dakika bile sahada kalsa İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Roma’nın alacağı 2 milyon avroluk bonus da bu şart yerine gelir gelmez aktif olacak.

Böylece İtalyan ekibi, Tammy Abraham’ın Beşiktaş’tan sözleşmesi bitmeden ayrılması ya da oyuncunun Beşiktaş tarafından 13 milyon avronun altında bir rakama satılması hâlinde bu opsiyon devreye girmeyecek ancak bu durumda da geri satın alma hakkı Roma’da olacak.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Beşiktaş’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham, 15 milyonluk piyasa değeriyle Beşiktaş tarihine adını yazdırdı. Siyah beyazlıların tarihindeki en pahalı oyuncusu 20 milyon avroluk değeriyle Miralem Pjanic olmuştu. Onu 18 milyon avro ile Nathan Redmond takip ederken Abraham üçüncü sıraya yer aldı.