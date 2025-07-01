Tammy Abraham istatistikleri nasıl, hangi takımlarda oynadı? Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki yıldız oyuncu Tammy Abraham, İstanbul’a gelerek siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. İngiliz santrfor, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Beşiktaş forması ve atkısıyla görüntülendi. Tammy Abraham istatistikleri nasıl, hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında ve nereli gibi detaylar ise merak ediliyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, havalimanında yaptığı açıklamada Tammy Abraham transferinin kulüp adına büyük bir adım olduğunu belirtti. Kılıç "Başkanımız, bu transfer için çok çaba harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Abraham'ın atacağı goller, şampiyonluk yürüyüşümüze büyük katkı sağlayacak. En iyi ve coşkulu taraftar, bizim taraftarımız. Tammy Abraham, en iyi yıllarını bizim kulübümüzde geçirecektir. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. Peki, Tammy Abraham istatistikleri nasıl, hangi takımlarda oynadı, piyasa değeri ne kadar, kaç yaşında ve nereli?

TAMMY ABRAHAM İSTATİSTİKLERİ NASIL?

İngiliz forvet Tammy Abraham çıktığı 279 resmi maçta 103 kez gol sevinci yaşadı. Milli takım seviyesinde İngiltere formasını farklı yaş kategorilerinde toplam 56 kez giydi ve 19 gol kaydetti.

TAMMY ABRAHAM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Tammy Abraham, 2016 yılında A takıma yükseldi. Başarılı golcü Bristol, Swansea, Aston Villa, Roma ve Milan takımlarında da yer aldı.

TAMMY ABRAHAM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tammy Abraham 2 Ekim 1997 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra’nın Camberwell semtinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli olan oyuncu, İngiltere milli takımı adına forma giymekte. 27 yaşında olan Abraham, önemli forvet yeteneklerinden biri olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

TAMMY ABRAHAM PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Tammy Abraham'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlendi. Beşiktaş’a transferiyle birlikte yeni bir sayfa açan Abraham’ın değerini daha da artırması bekleniyor.