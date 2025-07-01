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Beşiktaş'ta David Jurasek gerçekleri! Bonservisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Transfer, Benfica, Çek, Sol Bek, Kiralama, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüp, Benfica'dan David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Tomas Jun'un ardından Beşiktaş'ta forma giyen 4'üncü Çek oyuncu olacak 24 yaşındaki sol bekin transferine dair detaylar ortaya çıktı.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda sürdürülen transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

ÇEK SOL BEK İMZAYI ATTI

David Jurasek'in transferi hususunda Portekiz kulübü Benfica ile anlaşma sağlandı.2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu kiralanan Çek sol bekintransferine dair ayrıntılar belli oldu.

Beşiktaş'ta David Jurasek gerçekleri! Bonservisi belli oldu - 1. Resim

"KİRALAMA ÜCRETİYOK, OPSİYON 8 MİLYON EURO"

Gazeteci Sercan Dikme, sosyal medya hesabından Jurasek transferi hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Benfica Kulübü, David Jurasek transferinin mali detaylarını açıkladı.

* Kiralama ücreti yok

* Zorunlu satın alma yok

* Satın alma opsiyonu: 8 milyon euro

* Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanılırsa 8 milyon Euro + 2 milyon euro bonus."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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