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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! İstanbul&#039;a geliş saati belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 27 yaşındaki Tammy Abraham'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen 1,94 metre boyundaki İngiliz forvetin transferi için borsaya bildirim yaptı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu - 1. Resim

SAAT 18.00'DE GELİYOR

Siyah-beyazlılarda yıllık 4 milyon euro alacağı konuşulan Tammy Abraham'ı taşıyan uçağın saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

FERDINAND'DAN SONRA İKİNCİ İNGİLİZ

Tammy Abraham, Les Ferdinand’dan sonra Beşiktaş tarihindeki ikinci İngiliz forvet olacak. 1988 yılında Queens Park Rangers’tan bir yıllığına kiralanan Ferdinand, 34 maçta 16 gole imza atmış, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı havaya kaldırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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