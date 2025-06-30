Beşiktaş'ta veda zamanı! Masuaku ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, 3 sezondur formasını giyen Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde pay sahibi olan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. Masuaku, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 maçta 3 gol kaydetmişti. Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi