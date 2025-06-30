Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta veda zamanı! Masuaku ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta veda zamanı! Masuaku ile yollar ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta veda zamanı! Masuaku ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Arthur Masuaku, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, 3 sezondur formasını giyen Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde pay sahibi olan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi. Masuaku, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 maçta 3 gol kaydetmişti.

Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku
Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Azerbaycan’dan Rusya’ya emperyalizm suçlaması! Kremlin'den cevap gecikmediBinlerce yıllık tabletler Irak'a teslim edildi: Kültürel açıdan eşsiz belgeler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sürpriz gelişme! Sadettin Saran Fenerbahçe Başkan adaylığını resmen açıkladı - SporSürpriz gelişme! Adaylığını resmen açıkladıDavid Jurasek sağlık kontrolünden geçti - SporDavid Jurasek sağlık kontrolünden geçtiSporculardan İsrail'e boykot! Maça çıkmadılar, hükmen mağlup sayıldılar - Sporİsrail'i boykot ettiler, maça çıkmadılarWagner Pina Trabzon'da! İşte yeni transferin ilk sözleri - SporWagner Pina Trabzon'da! İşte yeni transferin ilk sözleriFenerbahçe'den ayrıldı, teknik direktör oldu! İşte o sürpriz takım - SporFenerbahçe'den ayrıldı, teknik direktör olduAyrılık kapıda! Fenerbahçe'nin yıldızına Monaco ve Sevilla talip - SporFenerbahçe'nin yıldızına Monaco ve Sevilla talip
Sonraki Haber Yükleniyor...