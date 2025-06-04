Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bülent Uslu'dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz!

Bülent Uslu'dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bülent Uslu&#039;dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bülent Uslu, Beşiktaş’ın bek rotasyonuna dikkat çekti. Uslu, "Svensson ile devam eden, Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz" dedi.

Beşiktaş’ta gelecek sezon öncesi sağ ve sol bek transferleri konusundaki belirsizlik devam ederken, futbol yorumcusu Bülent Uslu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Uslu, kontratları devam eden ve yüksek maaşları nedeniyle takımdan yolları ayrılamayan oyuncuların Beşiktaş’ın sırtında büyük bir yük olduğunu belirtirken, performansları tartışılan ve elden çıkarma ihtimali bulunanlarla ise devam edilecek olmasına anlam veremediğini ifade etti. Özellikle sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku hakkında “Masuaku ile masaya oturan, masadan kalkamaz” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Masuaku ile yeniden görüşme ihtimalinin kulüp için ne kadar zor bir süreç olduğunu ortaya koydu.

BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, takımda kalma ihtimali konuşulan Jonas Svensson’un ise maliyetinin görece düşük olmasına rağmen Beşiktaş seviyesinin altında kaldığını ifade eden Uslu, oyuncunun maliyetinden ötürü elden çıkarılmasının kolay olacağını dile getirdi. Sağ ve sol bek pozisyonları için daha üst düzey profillere yönelmenin şart olduğunu vurgulayan Uslu, Beşiktaş’ın bu bölgelerde kaliteyi artırmadan rekabetçi olmasının mümkün olmadığını savundu.

Beşiktaş yönetiminin bek transferleri konusunda nasıl bir yol izleyeceği ve bu kritik pozisyonlar için hangi isimlerle anlaşacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

MASUAKU'YA NEDEN TEPKİ VAR?

Beşiktaş taraftarının Arthur Masuaku’ya yönelik tepkisinin arkasında birden fazla gerekçe bulunuyor. Afrika Kupası’na katılması nedeniyle sezonun kritik dönemlerinde takımını yalnız bırakacak olması en önemli eleştiri konularından biri. Ayrıca zaman zaman yaşadığı savunma zaafları ve defansif disiplindeki sorunları da performansına dair soru işaretleri oluşturuyor.

Her ne kadar bu sezon sağlıklı bir görüntü çizmiş olsa da, geride kalan sezonlarda yaşadığı sık sakatlıklar da taraftarın sabrını zorlayan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, genel itibarıyla düşük seyreden performansına karşın sözleşme yenileme döneminde gösterdiği kısa süreli çıkışın “suni bir yükseliş” olarak değerlendirilmesi, Masuaku’nun Beşiktaş’taki geleceğini tartışmalı hale getiriyor.

Kaynak: eaglemedia.com.tr

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa'nın göbeğinde alarma geçildi! 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk: Binlerce kişi tahliye edildiJAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da ailesine küfür edilmişti! Abdülkerim Bardakcı: Bunları hiç hak etmiyorum - SporAilesine küfür! G.Saraylı yıldızın isyanı: Hiç hak etmiyorumFenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı! Mario Branco gitti, sportif direktör belli oldu - SporF.Bahçe'de yeni dönem başladı! Sportif direktör belli olduAcun Ilıcalı canlı yayında transfer teklifini duyurdu: 35 milyon euro! - SporAcun Ilıcalı canlı yayında teklifi duyurdu: 35 milyon euro!Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen açıklaması! Dursun Özbek tarih bile verdi - SporÇılgın transfer için tarih bile verdiOkan Buruk çalıştırmak istediği takımı açıkladı! "Hayalim..." - SporBuruk çalıştırmak istediği takımı açıkladı! "Hayalim..."Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı! Fransa'ya göz açtırmadık... - SporFilenin Sultanları galip başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...