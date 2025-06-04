Bülent Uslu'dan dikkat çeken yorum: Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz!

Bülent Uslu, Beşiktaş’ın bek rotasyonuna dikkat çekti. Uslu, "Svensson ile devam eden, Masuaku ile masaya oturan masadan kalkamaz" dedi.

Beşiktaş’ta gelecek sezon öncesi sağ ve sol bek transferleri konusundaki belirsizlik devam ederken, futbol yorumcusu Bülent Uslu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Uslu, kontratları devam eden ve yüksek maaşları nedeniyle takımdan yolları ayrılamayan oyuncuların Beşiktaş’ın sırtında büyük bir yük olduğunu belirtirken, performansları tartışılan ve elden çıkarma ihtimali bulunanlarla ise devam edilecek olmasına anlam veremediğini ifade etti. Özellikle sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku hakkında “Masuaku ile masaya oturan, masadan kalkamaz” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Masuaku ile yeniden görüşme ihtimalinin kulüp için ne kadar zor bir süreç olduğunu ortaya koydu.

BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, takımda kalma ihtimali konuşulan Jonas Svensson’un ise maliyetinin görece düşük olmasına rağmen Beşiktaş seviyesinin altında kaldığını ifade eden Uslu, oyuncunun maliyetinden ötürü elden çıkarılmasının kolay olacağını dile getirdi. Sağ ve sol bek pozisyonları için daha üst düzey profillere yönelmenin şart olduğunu vurgulayan Uslu, Beşiktaş’ın bu bölgelerde kaliteyi artırmadan rekabetçi olmasının mümkün olmadığını savundu.

Beşiktaş yönetiminin bek transferleri konusunda nasıl bir yol izleyeceği ve bu kritik pozisyonlar için hangi isimlerle anlaşacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.





MASUAKU'YA NEDEN TEPKİ VAR?

Beşiktaş taraftarının Arthur Masuaku’ya yönelik tepkisinin arkasında birden fazla gerekçe bulunuyor. Afrika Kupası’na katılması nedeniyle sezonun kritik dönemlerinde takımını yalnız bırakacak olması en önemli eleştiri konularından biri. Ayrıca zaman zaman yaşadığı savunma zaafları ve defansif disiplindeki sorunları da performansına dair soru işaretleri oluşturuyor.

Her ne kadar bu sezon sağlıklı bir görüntü çizmiş olsa da, geride kalan sezonlarda yaşadığı sık sakatlıklar da taraftarın sabrını zorlayan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, genel itibarıyla düşük seyreden performansına karşın sözleşme yenileme döneminde gösterdiği kısa süreli çıkışın “suni bir yükseliş” olarak değerlendirilmesi, Masuaku’nun Beşiktaş’taki geleceğini tartışmalı hale getiriyor.



Kaynak: eaglemedia.com.tr